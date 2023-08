Corporate farming hinirit sa agrikultura

Hinikayat ni House Deputy Speaker Ralph Recto ang gobyerno na baguhin ang estratehiya sa agrikultura sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa investment ng pribadong sektor.

Ginawa ni Recto ang suhestiyon matapos hilingin ng Department of Agriculture sa Kongreso ang panukalang P108.5 bilyong budget para sa 2024.

“You have to mechanize… you have to get private sector money into agriculture. You cannot rely on government alone. You need to do more corporate farming,” giit ng kongresista mula sa Batangas.

Aniya, dapat din silipin muli ng gobyerno ang batas hinggil sa 5-hectare limitation sa mga lupang pansakahan.

Kailangan din umano ng gobyerno na magkaloob ng karagdagang pautang sa mga magsasaka upang magkaroon sila ng karagdagang kapital at mapahusay ang produksyon.

“In fairness to the president, I think [during the] second quarter or first half, agriculture did grow but [it was] still below the growth of the population rate,” wika ni Recto sa isang television interview.