Catriona sinusulong HIV self testing

Limang taon na ang nakalipas, pero parang reigning Miss Universe pa rin si Catriona Gray.

Sobrang busy pa rin niya sa mga ganap tungkol sa adbokasiya niya. At siya pa rin ang naiisip ng Thailand, kung saan siya kinoronahan, na gawing tagapaghatid ng balita.

“Hey lovers! I’m currently in Bangkok, Thailand working with the Institute of HIV Research and Innovation learning about the incredible work they’ve been doing in Thailand, and working on their HIV awareness, Undetectable = Untransmittable U=U and self testing campaigns!

“I’m so happy to be able to be in a country that means so much to me, for a cause that I’m so passionate about. There’s no better time than now take your health into your own hands.

“If you’re curious to learn more or visit a clinic near you visit www.ihri.org,” sabi ni Cat.

So, ang self testing nga tungkol sa HIV ang sinusulong ni Catriona ngayon. Bongga, ‘di ba? (Dondon Sermino)