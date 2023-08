Carlo Biado, iba pa sasargo sa Taiwan

NAKATAKDANG sumargo sina former world champion Carlo Biado, Johann Chua at Chezka Centeno sa Formosa Cup Asian 9-Ball Pool Championships na lalaruin sa Taipei Garden Hotel sa Taiwan.

Nagsimula ang tumbukan sa Stage 1 qualifying kahapon at magtatapos ngayong araw habang ang main event ay magsisimula bukas at magtatapos sa Setyembre 2.

Kasama rin nina Biado, Chua at Centeno na tutumbok si James Aranas sa event na may guaranteed prize na USD 55,400 at inorganisa ng Chinese Taipei Billiards Federation (CTBF).

Hindi na dadaan sa qualifying stage sina Biado, Chua at Aranas, diretso na silang sasargo sa main event sa torneong binasbasan ng Asian Confederation of Billiard Sports (ACBS).

Posibleng markado ng mga foreign players sina reiging World Cup of Pool winners Chua at Aranas, maging ang dating world champion na si Biado.

Samantala, puntirya ni Centeno ang winner’s purse na $6,000 sa women’s division, kasalukuyan siyang WPA No. 8 at nagreyna sa Asian 9-Ball Open noong nakaraang taon sa Singapore. (Elech Dawa)