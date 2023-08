BBM hirap makahanap ng katulad ni Ople

Aminado si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na mahirap makahanap ng kapalit na katulad ng taglay na katangian ni yumaong Department of Migrant Workers Secretary Susan “Toots” Ople.

Sa kanyang eulogy sa necrological service kay Ople sa Malacañang nitong Lunes, sinabi ng pangulo na hindi siya nakatulog nang ilang gabi sa pag-iisip kung sino ang ipapalit sa iniwang puwesto ni Ople na makapantay sa sipag at dedikasyon nito sa trabaho.

Hindi man aniya siya makahanap ng kasing kalibre ni Ople, kailangang magpatuloy ang trabaho sa DMW upang masiguro ang kapakanan ng milyon-mil­yong overseas Filipino workers (OFWs).

“Maghanap tayo ng kasing galing niya pero huwag na tayong umasa na mapalitan si Toots, na mag-substitute na magkaroon ulit tayo ng Toots na ilalagay ulit natin, bibigyan natin ulit ng pagkakataon na magtrabaho,” anang pangulo.

Naging emosyonal si Pangulong Marcos habang nagbibigay ng eulogy kung saan nangingilid ang luha nito at gumaralgal ang boses.

“If I do shed a tear, it is because it is such a sad day to know that Toots will not be here anymore,” ani Marcos. (Aileen Taliping)