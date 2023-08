Anthony Davis kailangan maging MVP caliber para magkampeon ulit ang Lakers

HINDI liyamado ang Los Angeles Lakers para manalo sa 2024 NBA championship pero may tsansa silang masilo ang korona.

Balanse ang roster ng Lakers dahil sa mga nakuha nilang player ngayong offseason.

Bagaman maganda ang inilalaro ni basketball superstar at four-time champion LeBron James ay mas kailangan ng ‘Purple and Gold’ ang center na si Anthony Davis para masikwat ang inaasam na kampeonato.

Ayon kay former NBA superstar at kasalukuyang Turner Sports analyst Charles Barkley, nakasalalay kay MVP caliber Davis ang pagsilo muli ng titulo ng Lakers.

“It will all come down to Davis,” saad ni Barkley. “Sometimes, when sports and the games are close, you are like, man, we are close, but the Lakers aren’t. Now, it will be interesting about all the stuff they did; as I said last season, it will all come down to Anthony Davis.”

Kailangan lang na maglaro bilang NBA-MVP caliber ni Davis para umangat muli ang Lakers sa 2023-2024 NBA season.

Sa darating na Disyembre ay 39-anyos na si James kaya kailangan ng Lakers si Davis para tulungan ang una sa opensa.

Problema lang kay Davis ay ang kanyang injuries na pabalik-balik kaya nasasalto ang asam ng Lakers na manalo at maging kampeon.

May average si Davis na 25.9 points at 12.5 rebounds kasama ang 56.3 percent shooting sa field sa nagdaang season.

(Elech Dawa)