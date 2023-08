Amerikana may pinakamahabang balbas sa mundo

KUNG akala mong mga kalalakihan lang ang nagpapatubo ng bigote at balbas, dyan ka nagkakamali!

Tulad na lang ng bebot na ito na itinanghal ng Guinness bilang may pinakamahabang balbas!

Siya si Erin Honeycutt, 38-anyos mula Michigan, United States of America.

Humigit-kumulang magdadalawang taon nang nagpapatubo ng balbas si Erin kung saan umabot na ito sa 30 cm (11.81 in) na naging basehan upang tuluyan niyang makuha ang titulo bilang “longest beard on a living female” ng Guinness World of Records.

Taas-noong ibinahagi ni Erin na natural ang naging proseso ng pagpapahaba niya ng balbas dahil ‘di siya gumamit ng anumang hormone o supplement.

Samantala, mayroon naman siyang kondisyon na tinatawag na polycystic ovarian syndrome (PCOS) kung saan nagsasanhi ito ng hormonal imbalance na siyang nagreresulta sa pagkakaroon ng irregular na buwanang dalaw, pagdagdag ng timbang, infertility at sobrang pagtubo ng buhok.

Nagsimulang tumubo ang kanyang mga facial hair noong siya’y 13-anyos pa lamang at mula noon ay marami na siyang sinubukan na pamamaraan upang solusyunan ito gaya ng waxing, shaving at paggamit ng mga hair-removal product subalit walang epektib.

Dumating pa punto na tatlong beses siyang nagshe-shave sa isang araw.

Hanggang sa tumuntong siya ng teenage years, napagod na lang si Erin na magshave.

Biro pa ni Erin, ang advantage umano ng mahaba niyang balbas ay naitatago niya ang kanyang double chin.

“I never thought that I would be able to attain or achieve a goal that would let me be in a book, and it’s just kind of a nice thing to be recognized for even though it’s just something that happens naturally for me,” dagdag pa niya. (Moises Caleon)