22M estudyante balik eskuwela na

Kasado na ang Department of Education (DepEd) sa pagbabalik sa eskuwela ng mga guro at estudyante ngayong Martes para sa pagbubukas ng School Year 2023-2024.

“In general, I can say that all systems go for the opening on August 29,” wika ni DepEd Assistant Secretary Francis Bringas.

Batay sa huling datos mula sa Learne­r Information System Quick Count ng Department of Education (DepEd) para sa SY 2023-2024, nasa 22,381,555 na ang kabuuang bilang ng mga nagparehistro na mga mag-aaral sa mga public, private school at state universities and colleges sa bansa, mas mababa kumpara sa 28,035,042 nag-enroll noong nakaraang taon.

Sa higit 22 milyong estudyante, 19 milyon dito ay nag-enroll sa mga pampublikong eskuwelahan at 3 milyon sa mga private school.

Pinakamarami pa rin mga estud­yante sa Region 4-A (Calabarzon) na umabot sa 3,446,304, sinusundan ng Region 3 na nasa 2,527,661 at National Capital Region na mayroong 2,468,170 enrollees.

Inaasahan na maraming estudyante ang maninibago dahil wala ng dekoras­yon sa kanilang silid-aralan bunsod ng utos ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Umaabot naman sa 159,000 ang classroom shortage sa buong bansa. (Vick Aquino)