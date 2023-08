10 baybayin sa Panay, kontaminado ng red tide

Kinumpirma ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) sa Western Visayas na 10 baybayin sa Panay Island ang kontaminado ng red tide matapos masawi ang isang siyam na taong gulang na batang lalaki dahil sa pagkain ng tahong.

“To safeguard human lives, the public is strongly advised to stop from eating, gathering or harvesting, transporting, and marketing all types of shellfish and shrimp species locally known as ‘alamang’ or ‘hipon’,” ayon sa inilabas na shellfish bulletin ng BFAR-6.

Ayon kay BFAR-6 Director Remia Aparri, kontaminado ng lason sa Capiz ang mga baybayin ng Roxas City, Panay, Pilar, Ivisan, President Roxas at Sapian.

Sa Aklan, nagpositibo sa red tide ang baybayin ng Altavas, Batan at New Washington habang kontaminado naman ng lason sa Iloilo ang baybayin ng Gigantes Island sa ba­yan ng Carles.

“Fish, squids, shrimps, and crabs are safe for human consumption provided that they are fresh and washed thoroughly and internal organs such as gills and intestines are removed before cooking,” ani Aparri.