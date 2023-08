VP Sara Duterte-Carpio Oks sa ROTC Games-Mindanao

PINATATAG ni Vice President Sara Duterte-Carpio sa pagbuhos ng kanyang buong suporta ang Mindanao leg ng 1st Philippine Reserve Officers’ Training Corps Games (PRG) Games 2023 na magsisimula ngayon, (Lunes) sa iba’t-ibang pasilidad sa Zamboanga City.

Ikinatuwa ng kalihim din ng Department of Education at Army Colonel reservists, ang pagdaraos ng palaro para sa mga kadeteng atleta ng bansa sa pagbibigay inspirasyon na ipagpatuloy at patatagin ito para sa mga nagnanais na maging parte sa sandatahang lakas ng bansa.

“Malaki ang inyong maitutulong hindi lamang sa pagpapalakas sa ating sports kundi pati na rin sa pagpapatatag ng ating sandatahang lakas,” sey ni Duterte-Carpio, na nangakong bibigyan ng P30K kada isa ang 11 kalahok na mayoryang yunit ng Armed Forces of the Philippines

Kabuuang 1,300 kadete sa isla Mindanao na galing sa iba’t oibang rehiyon ang kumpirmadong kalahok sa palaro na nasa pakikigtulungan ng Department of National Defense, Commission on Higher Education at Philippine Sports Commission.

Una munang magbibigay ng kanyang mensahe si Zamboanga City Mayor John Dalipe at ang may utak nito na si Sen. Francis ‘SenaTol’ Tolentino saka ang pagtatas ng mga watat at pagsindi sa sulo.

May tema ang palaro na “Tibay at Galing ay Pagyamanin, Suportahan ang Palarong ROTC Natin,” na nasa pakikipagtulungan ng Lokal na Pamahalaan ng Zamboanga City, sa pamumuno ni Mayor Dalipe.

Sunod ang torch relay at lighting of cauldron na binubuo ng mga world at Asian champion weightlifter ng lungsod na sina Rosegie Ramos, Albert Ian Delos Santos, Angeline Colonia, Rosalinda Faustino, Alexsandra Ann Diaz at Jhodie Peralta.

Ipapakilala ni Tolentino matapos ang kanyang inspirational message ang Keynote Speaker na si Vice-President at DepEd Secretary Duterte-Carpio.

Kasama ni Duterte-Carpio sa bumubuo sa PRG 2023 Executive Organizing Committeesina DND Secretary at Chairperson Gilberto Teodoro Jr., CHED Chairperson J. Prospero De Vera III at PSC Chairman Richard Bachmann na kinakatawan ni PSC Consultant Kirsten Evan Regodon. (Lito Oredo)