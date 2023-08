Uulanin din ng suwerte: Lovi-Monty wedding inulan

BERKSHIRE, ENGLAND — Kasal na ang Kapamilya Supreme Actress na si Lovi Poe kay Monty Blencowe.

Naganap ang kasal nina Lovi, Monty sa Cliveden House sa may Taplow, Berkshire at dinaluhan ‘yon ng mga kamag-anak, mga kaibigan nila, na nanggaling pa sa Philippines, United States of America, at iba’t iba pang mga bansa.

Bale Saturday (August 26), 3:30pm (10:30pm Philippine Standard Time) ang nasa imbitasyon ng kasal.

Almost 4:00pm naman nagsimula ang wedding ceremony, pero inulan ‘yon kaya lumipat sa may isang hall na katabi lang.

Sabi nga, inulan ang kasal nina Monty, Lovi kaya uulanin din ng suwerte ang kanilang pagsasama.

Samantala, ai Senator Grace Poe ang matron of honor at ang sister naman niyang si Mariella Tung ang maid of honor.

Siyempre nasa wedding din ang nanay ni Lovi na si Rowena Moran at naikuwento niya sa amin na more than three weeks na siya sa Europe dahil sabay na sila ng anak na nagpunta rito.

Nasa kasal din at abalang-abala ang nanay ni Monty na si Nazila Blencowe, na sobrang bait, ha!

Congratulations, Monty and Lovi!