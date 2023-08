TJ Friedl, Cincinnati Reds ungos laban sa Arizona Diamondbacks

NILISTA ni TJ Friedl ang go-ahead run sa error ni Arizona relief pitcher Nabil Crismartt sa 11th inning at naligtasan ng Cincinnati Reds ang Diamondbacks 8-7 sa 143rd MLB 2023 regular season game nitong Sabado.

Bumalik mula maagang four-run deficit ang Reds, binura ang three-run lead sa 10th bago kinasihan ng suwerte nang matawagan ng two-out, two-strike balk si Crismartt.

Balk kapag may illegal move sa mound ang isang pitcher na nakakalito sa batter – parang pandaraya. Resulta nito ay awtomatikong aabante sa next base ang runners at dinedeklarang dead ball ang bato (kung napakawalan).

Dahil nasa third si Friedl, nalibre siya sa home plate.

Si second base umpire CB Bucknor ang tumawag ng balk, ni hindi na nagreklamo ang D-backs.

Iwan sa 7-4 sa 10th ang Diamondbacks, umiskor sina Jose Herrera at Geraldo Perdomo bago itinabla ni Corbin Carroll sa sacrifice fly ni Christian Walker.

(Vladi Eduarte)