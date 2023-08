Super bagyong Goring babayuhin 19 lugar sa Luzon

Inilagay ng National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) sa red alert ang limang rehiyon sa Luzon kasunod ng nakataas =na Signal No. 3 sa 19 na lugar dito bunsod ng paghambalos at dala pang banta ng super typhoon Goring (international name: Saola) sa loob ng susunod na mga oras.

Sinabi ni NDRRMC spokesperson Edgar Posadas nitong Linggo na isinailalim sa pinakamataas na alert status ang Cordilleras, Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon at Mimaropa dahil sa inaasahan pang pananalasa ng bagyo na itinaas sa kategor­yang super typhoon.

Idinagdag ni Posadas na naka-red alert din ang NDRRMC at nagpapatupad ng mga heightened preparedness measures habang lumalakas ang bagyo.

Sa ilalim ng red alert, ang buong puwersa ng emergency operations center (EOC) sa Camp Aguinaldo sa Quezon City, gayundin ang mga local counterpart nito ay nakaalerto na rin upang agad na matugunan ang anumang maaaring maging­ epekto ng bagyo.

Nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 3 sa extreme eastern portion ng Isabela o ang bayan ng Divilacan at Palanan.

Signal No. 2 naman sa eastern portion ng mainland Cagayan (Peñablanca, Baggao, Gattaran, Lal-Lo, Gonzaga, Santa Teresita, Buguey, Santa Ana), eastern portion ng Isabela (Dinapigue, Ilagan City, Maconacon, Cabagan, Tumauini, San Pablo, Benito Soliven, San Mariano) at extreme =northern portion ng Aurora (Dilasag, Casiguran).

Samantala, umiiral naman ang Signal No. 1 sa Babuyan Islands, =nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, eastern =portion ng Benguet (Bokod, Buguias, Kabayan, Mankayan), eastern =portion ng Ilocos Norte (Pagudpud, Adams, Vintar, Carasi, Nueva Era, =Banna, Marcos, Dingras, Solsona, Piddig, Dumalneg, Bangui),northeastern portion ng Nueva Ecija (Carranglan, Pantabangan, =Bongabon, Gabaldon, Laur, Rizal), northern at central portion ng Aurora (Dinalungan, Dipaculao, Baler, Maria Aurora, San Luis), Polillo =Islands at Calaguas Islands.

Inaasahan ang ulan na mahigit sa 200 mm sa extreme eastern portion ng =Isabela habang ulan na mula 100mm hanggang 200mm ang inaasahang bubuhos sa eastern portion ng mainland Cagayan at Isabela. Samantala, 50-100mm na ulan ang inaasahang bubuhos sa Ilocos Region, Apayao,Abra, Benguet, northern portion ng Aurora, eastern portion ng Nueva Vizcaya, at nala­labing bahagi ng mainland Cagayan at Isabela.

Ngayong Lunes, inaasahan naman ang 50-100 mm na ulan sa eastern portion ng Babuyan Islands at mainland Cagayan at bukas ay bubuhos naman ang 100-200mm sa Batanes at eastern portion ng Babuyan Islands, habang 50-100mm sa nalalabing bahagi ng Babuyan Islands at northern portion ng mainland Cagayan.

Sa pinakahuling ulat, namataan ang sentro ng bagyo sa dalampasigan ng Palanan, Isabela taglay ang lakas ng hangin na aabot sa 185 kilometro kada oras at pagbugso na aabot sa 230 kilometro kada oras.

Mabagal itong kumikilos sa direksiyong south southwestward. (Dolly Cabreza)