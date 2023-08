Sisi Rondina, Flying Titans hinarbat medalyang tanso

SANIB-PWERSA buong digmaan sina Cherry Ann ‘Sisi’ Rondina at Madeleine Yrenea ‘Maddie’ Madayag sa Choco Mucho upang muling ilupasay ang Kansai University of Social Welfare-Japan, 25-20, 23-25, 25-13, 25-18, at iuwi ang medalyang tanso sa 17th VTV Cup Ferroli International Women’s Volleyball Cup sa Lao Cai City Multi-Purpose Gymnasium sa Lao Cai Province, Vietnam nitong Sabado ng gabi.

Tinapos Premier Volleyball team ng ‘Pinas ang kampanya sa kumpetisyong inorganisa ng Volleyball Federation of Vietnam, sa apat na panalo at dalawang talo upang isubi ang premyong $5K (P283K).

Kinilalang Best Outside Hitter si Rondina pagkaraan samantalang Best Middle Blocker si Madayag na may dagdag premyong tig-$300 (P17K).

Kampeon at sumegunda ang mga punong abalang Vietnam I B at Vietnam 2 A sa limang bansa, anim na koponan, walong araw na hambalusan. Pumang-apat ang Japanese, panlima ang Suwon City-South Korea at kulelat ang Australia.

Paniguradong mabibitbit ng Choco Mucho ang nakuhang tagumpay patungo sa paghaampas sa 7th PVL All-Filipino Conference-2 simula sa Oktubre 16.

Sapul noong 2019 hanggang sa taong ito sa pitong kaganapan, ‘di pa nakaka-podium finish ang team sa PVL. Pinakamataas na inabot ang dalawang fourth place sa 2021 at 2022 Open Conference.

(Gerard Arce)