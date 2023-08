Singit sa 2024 budget kakatayin ng Senado

Matapos kalampagin ni dating Senador Panfilo “Ping” Lacson, kumilos na ang Senate committee on finance para katayin ang umano’y pinalabong panukalang budget para sa 2024.

Ayon kay Senador Sonny Angara, chairman ng komite, hindi na nila mahahabol ang nadobleng budget noong 2022 at 2023 pero ang kaya nilang harangin ay ang 2024 budget na tinatala­kay pa lamang sa Senado.

“‘Yong sinasabi niya for 2024, ‘yon puwede pa nating gawan ng paraan iyan. ‘Yong 2022 ‘yon ang nag-revert, hindi na magawan ng paraan iyon pero for future puwedeng gawan ng paraan, busisiin dapat,” wika ni Angara sa isang radio interview.

Aniya, line-item ang gagawin nilang pagbusisi sa budget para masigurong hindi madodoble o limang beses na mauulit ang alokasyon sa ilang proyekto.

“Sa paglaki ng budget, dumadami na rin ‘yong entries at dahil nire-require na natin ‘yong line-item budgeting dapat very specific ‘yong paglagay sa project,” paglalahad ng senador.

Sa nakaraang briefing ng Development Budget Coordination Committee, sinisi nila ang lumang software kung bakit nagkakaroon ng patong-patong na alokasyon sa P5.768 trillion national budget.

“Definitely isisingil natin ‘yan sa mga agencies na dapat wala nang ganyan dahil 21st century na tayo ‘di ba tapos na wala na ‘yang basic mistake tulad niyan dahil sayang nga ang pondo na iyon, hindi magagastos walang appropriation, hindi puwedeng i-transfer sa ibang item,” wika ni Angara.

Sa isang tweet noong nakaraang linggo, isiniwalat ni Lacson na “45 projects in the 2023 GAA and 26 items in the 2024 NEP have double, triple, quadruple and quintuple appropriations, thus excessively, unreasonably, unnecessarily and unconscionably bloating fund allocations in the range of 109% to 328%. Sadly, nobody seems to mind at all.”