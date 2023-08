Patuwad-tuwad, pabuka-bukaka Wetpaks ni Nadine pinagpiyestahan sa IG

Kaloka si Nadine Lustre!

Pag gusto niyang bulabugin ang social media, lalo na ang Instagram, kayang-kaya niyang gawin, ha!

Aba, hayun nga at biglang-bigla, nagwala na naman ang fans, followesr niya sa Instagram, dahil na rin sa video na pinost niya na kasama ang boyfriend niyang si Christophe Bariou.

“Des cerises dans les Calangues,” ang caption ni Nadine, na ang English translation ay, “Cherries in the Calangues.”

At bakit nabulabog ang mga faney, followers niya?

Kasi naman, bungad pa lang ng video, makikita na si Nadine na naka-2 piece bikini, ha! Nakababad agad sa kanyang boobey, tiyan ang camera.

Pero, ang kasunod na video ang mas kinabaliwan din ng mga netizen, dahil ang matambok at brown na wetpaks naman ang pinangalandakan niya, ha!

Yes, buong ninging nga siyang tumuwag-tuwad at ang butt nga niya ang sentro ng kamera. Kaya piyestang-piyesta talaga ang mga boylet sa latest video niya, ha!

At sa kasunod naman na video, makikita na nakahiga siya, at kakabahan ka nga, dahil ang camera ay naka-focus sa bandang ibaba niya, at kaloka nga na parang kumukuyakoy o parang bubuka-bukaka pa ang kanyang mga binti, at kakabahan ka nga na baka ang singit naman niya ang ilantad niya.

Habang sinusulat ito, makalipas lang ang apat na oras, mahigit 250,000 na ang nag-like at libo-libo na agad ang komento, bagamat ‘limited’ lang ang puwedeng mag-message sa kanya.

Heto nga ang mga komento na pinayagan ni Nadine na ma-post sa kanyang Instagram.

“Ito lang ang hindi magagaya kay Nadine, being dark morena. Napakaganda, ang sobrang sexy.”

“Thank you sa pa-puwet madam!”

“Si Nadine talaga ‘yung perfect example ng ‘Don’t let your bf stop you from finding the right one for you.’ We all thought James was perfect for her pero look at her now, happy and at peace with her current bf.”

“Dark skin!! Beautiful Nadine.”

“Ganda… parang Jennifer Lopez.”

“Grabeng bata to, ang sexyyyy!”

“Hoy grabe naman ang ka sexyhan!!”

“Queen things.”

“Grabee pati reels aesthetic!”

“Ang ganda ng puwet!”

Yes, hindi nga malaswa ang dating ng video ni Nadine para sa mga fan niya. Aesthetic nga ang tingin nila, at bagay na bagay nga raw sa personalidad ng idolo nila.

Bongga, ‘di ba?