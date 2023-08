Paolo Banchero, Team USA tinambakan ang mga Kiwi

Mga laro ngayon (Araneta Coliseum)

4 pm – China vs Sudan

8 pm – Puerto Rico vs Serbia

(MOA Arena)

4:45 pm – New Zealand vs Jordan

8:40 pm – Greece vs New Zealand

Masama ang umpisa ng USA pero sa pangunguna ng second unit ay nakabalik para kumpletuhin ang 99-72 win laban sa New Zealand sa umpisa ng kampanya sa Group C ng FIBA World Cup 2023 sa MOA Arena nitong Sabado.

Naiwan ng hanggang 10 points sa first quarter ang Americans bago minaniobra nina Paolo Banchero, Tyrese Haliburton at Austin Reaves ang comeback.

Tumapos si Banchero ng game-high 21 points mula 8 of 10 shooting, may 12 points at 6 assists si Reaves, 10 markers, 4 boards at 3 dimes kay Haliburton.

Balik ang Team USA ngayong Lunes para harapin ang parehong 1-0 sa Group C na Greece, 92-71 winner sa Jordan kamakalawa rin. Walang Giannis Antetokounmpo ang Greeks.

Nagdagdag si Anthony Edwards ng 14 points, 7 rebounds, 12 kay Jaren Jackson Jr. at 10-4-4 si Jalen Brunson sa 27-point win.

Lamang ng 12 ang US sa third quarter nang maghulog ng dalawang sunod na 3s si Banchero.

“I think his defense energized his offense,” ani Edwards kay Banchero, pinsan ni Chris Banchero ng Meralco.

Si Walker Kessler lang ang hindi umiskor sa 12-man lineup ni coach Steve Kerr, overall ay 35 of 59 sa field at 8 for 18 sa 3s ang US.

Pinangunahan ng 15 points ni Reuben Te Rangi ang Kiwis.

(Vladi Eduarte)