Pagtutol sa NPNE Prohibition Act lumalawak

Padami nang padami ang bilang ng samahan ng private schools na umaalma sa Senate Bill No. 1359 at House Bill No. 7584 na nagbabawal sa No Permit, No Exam (NPNE) policy sa mga paaralan.

Nagkakaisang umapelang pagbasura sa anila’y nakasisirang NPNE Prohibition Act ang Association of Christian Schools, Colleges and Universities, Coordinating Council of Private Educational Associations of the Philippines, Davao Association of Private Schools and Administrators, Association of Private Schools and Administrators–Division of the City of San Fernando, Pampanga, Davao Association of Catholic Schools, Federation of Associations of Private School Administrators, National Alliance of Private Schools Philippines, INC. (NAPSPHIL), at iba pa.

Nagkakaisa sila sa kanilang pahayag na ang NPNE Prohibition Act ay sumasalungat sa “complementarity between the public and private in the education sectors” na nakasaad sa Saligang Batas ng 1987.

Ayon sa NAPSPHIL, hindi makakatulong ang mga panukala sa mental health ng mga estudyanteng salungat sa iminumungkahi rito. Hindi rin kasi mailalabas ang records at credentials nila hangga’t hindi nababayaran ang utang nilang matrikula.