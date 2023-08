Naloka marami nag-i-inquire ng sasakyan Hindi ako car agent! – Ruffa

Dahil pinost ni Ruffa Gutierrez ang tungkol sa kanyang bagong van, na birthday gift nga niya sa sarili, marami na ang nangungulit sa kanya tungkol doon.

Ang iba, akala ay libreng nakuha ni Ruffa ang nasabing sasakyan, may iba pa nga na nagsabi sa kanya na sana ay bigyan din daw sila ng van at ipo-promote niya.

Pero katulad nga ng hashtag ni Ruffa sa post na ‘yon, na #KatasNgPagsisikap, pinaninindigan ng actress-TV host na hindi niya nakuha ng libre ang sasakyang ‘yon.

Tsika ni Ruffa nang magkausap kami kahapon, “I posted about it dahil birthday gift ko nga ‘yon sa sarili ko. And natuwa ako dahil after three months nga, nabigyan din ako ng unit.

“Pero hindi free ‘yon. I paid for it. Maasikaso lang sila kaya pinost ko.”

Ang nakakaloka pa, may ibang mga nagme-message kay Ruffa kung paano raw sila makakabili ng ganung sasakyan. Nagpapatulong nga sila kay Ruffa.

Kaya nilinaw ni Ruffa na hindi siya car agent.

“‘Yung mga kakilala ko na nagtatanong, binibigay ko sa kanila ‘yung number ng car agent ko. Mabait naman kasi ‘yung tao kaya sana makabenta pa siya.

“Pero ‘yung iba, naloloka ako. Sa akin nila gustong um-order ng unit. Hindi ako car agent. Hahaha,” natatawang tsika ni Ruffa.

Well…

(Jun Lalin)