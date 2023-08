Mga OFW umangal sa IACAT travel policy

Umaangal na ang maraming overseas Filipino workers (OFWs) sa ginawang paghihigpit ng gobyerno sa mga gustong magbiyahe sa abroad.

Ayon kay OFW party-list Rep. Marissa Magsino, marami siyang nakausap na nagrereklamo sa bagong guidelines na inilabas ng Inter-Agency Council Against Trafficking (IACAT).

“A lot of our OFWs are crying foul at sinabing ‘Marissa we are going to the dogs’” saad ni Magsino sa interview ng DZBB nitong Linggo.

“Ito ay overkill at OA masyado,” diin pa ng kongresista.

Aniya, 96% ng mga pasahero sa eroplano ay regular na biyahero patungong abroad kaya marami ang apektado sa bagong patakaran ng IACAT dahil lamang sa 4% na sinasabi nilang nagiging biktima ng human trafficking.

Nangangamba si Magsino na baka lumalala lamang ang kotongan sa mga paliparan na dati ay umaabot na sa P200,000 para makalusot ang isang pasahero.

“Alam mo ba P15,000 to P200,000 ang lagayan para makapasok ka doon sa special lane ng immigration? Ganon katindi para ‘wag ka lang ma-offload, huwag ka lang bumalik ng probinsya, nag-utang ka na pambili ng ticket, hindi ka pa makaalis, that’s a no-no,” pagsiwalat ni Magsino.

Ang P200,000 lagayan sa special lane ng immigration ay isiniwalat umano ng mga Pinoy na nasagip mula sa sindikato sa Myanmar kamakailan.