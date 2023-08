Mga FIBA delegate, fan hinimok ng DOT na bisitahin magagandang pasyalan sa ‘Pinas

Malugod na tinanggap at inimbitahan ng Department of Tourism (DOT) ang lahat ng mga delegado at tagahanga ng FIBA Basketball World Cup na tangkilikin at tuklasin ang Pilipinas.

Ang inaasahang sports event na co-host ang Pilipinas, Indonesia, at Japan ay opisyal na nagbukas noong Biyernes, na nagtitipon sa bansa ang iba’t ibang mga basketball team at tagahanga mula sa buong mundo.

Sinabi ni Tourism Secretary Christina Frasco sa isang pahayag ibinabahagi nila ang pagmamahal at hilig sa basketball, ipinagdiriwang nila ang makasaysayang pagho-host na ito bilang isang pagkakataon upang ipakita sa mundo ang kagandahan ng Pilipinas at mainit na pagtanggap sa mga bisita na kilalang-kilala ang mga Pinoy sa pagiging mabuting pakikitungo.

Ang Araneta Coliseum sa Cubao, Quezon City; Mall of Asia Arena sa Pasay City; at ang 50,000-capacity Philippine Arena sa Bocaue, Bulacan ay naglalaman ng 52 sa 92 laro.

Apat na laro sa opening day ang ginanap sa bansa, kung saan ang Gilas Pilipinas ng bansa ay nakaharap ang Dominican Republic sa Philippine Arena ng alas-8 ng gabi.

Kasunod ng laban sa pagitan ng Angola at Italy noong alas-4 ng hapon, na nanalo ang huli, 81-67.

Nanguna sa koponan ng Pilipinas si Jordan Clarkson ng Utah Jazz habang si Karl-Anthony Towns ng Minnesota Timberwolves ang nangunguna sa Dominican Republic.

Ang huling yugto ng World Cup, na naka-iskedyul mula Setyembre 5 hanggang 10, ay lalaruin sa Mall of Asia Arena. (Mina Navarro)