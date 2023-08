Marvin Marcos, 11 pang Noypi makikipagpigaan sa UAE chess

PANGUNGUNAHAN nina Marvin Marcos at Arena Grandmaster Dandel Fernandez ang 10 Pinoy woodpusher na susulong sa Asian Amateur Chess Championship Men 2023 na magsisimula ngayon (Lunes) sa Dubai, United Arab Emirates.

May format na nine rounds Swiss system, ipatutupad ang 90 minutes plus 30 seconds increment kada move.

Ang iba pang mga pambato ng ‘Pinas sa men’s division ay sina Rocky Pabalan, AGM John Vincent Cayaba, Francis Erwin Dimarucut, Noli Delloro, Danilo Reyes, Krishn Aaron Ajesh, V. Sarangani at German Santiago.

Inaasahang mapapalaban ang tropa nina Marcos at Fernandez bago masilo ang inaasam na korona dahil kasali ang top seed na si Rabeea Othman ng host country.

Makikipagtagisan din ng kukote sa women’s division ang mga bet din ng ‘Pinas na sina Zyralle Kindipan at Meghan Gabrielle Olandag.

May siyam na laro din sa women’s division at tig-isang oras at kalahati kasama ang 30 seconds increment sa labanan.

(Elech Dawa)