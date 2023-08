Kelvin Abobo, The Alpha Male matulin sa Metro Manila Turf

NILADLAD ni The Alpha Male sa pagrenda ni Kelvin Abobo ang liksi’t bilis sa maputik na pista nang pamayagpagan ang 3-Year-Old & Above Maiden Race nitong Sabado ng hapon sa Metro Manila Turf Club Inc. sa Malvar/Tanauan, Batangas.

Kumaskas siya sa largahan upang hawakan ang bandera habang bumubuntot sina Tawi Tawi, I Like This Girl at Galactus.

Pa-home turn ay abante pa rin si The Alpha Male habang sina Tawi Tawi at Sampaloc’s Pride ang mga nasa likuran.

Sa rektahan ay muling umalagwa ang nanalong kabayo, hindi na pinaporma ang sumasagitsit na si Sampaloc’s Pride.

Sinakyan ni class A rider Abobo, tinawid ni The Alpha Male ang meta na may tatlong kabayong agwat sa pumangalawang si Sampaloc’s Pride.

Siya ay may tiyempong 1:01.2 minuto sa 1,000 meters race upang hamigin ang added prize na P20K ni winning horse owner ED Javier.

Tumersero si Tawi Tawi habang pumang-apat si Galactus.

(Elech Dawa)