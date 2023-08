JPE sa mga estudyante: Huwag magpawardi-wardi

Pinayuhan ni Chief Presidential Legal Counsel Secretary Juan Ponce Enrile ang mga estudyante na seryosohin ang pag-aaral at huwag makuntento sa pasadong grado.

Ang payo ay ginawa ni Enrile sa harap ng pagsisimula ng pasukan sa Martes para sa School Year 2023-2024.

“Dapat bumalik ang nga estudyante doon sa dating sistema. Puspusan ang pag-aaral, hindi puwede ‘yong wardi-wardi lang basahin mo ‘yong libro na hindi mo iniintindi. Hindi ganon, kailangan basahin mo, maintindihan mo at mai-apply mo,” ani Enrile.

Kahit aniya naka-graduate na sa pag-aaral ay dapat magtuloy-tuloy sa pag-aaral dahil sa mabilis na pagbabago ng panahon at teknolohiya.

“Alam mo ‘yong education must be continued even after you finish your course. Studying a course and pas­sing it is only the beginning of your learning. You must continue to learn because the world is unfolding in technology. What the world is today is different from yesterday. And it will be different tomorrow,” dagdag ni Enrile. (Aileen Taliping)