Jessa Dorog, College of Saint Benilde winalis San Sebastian

Mga laro Miyerkoles

(Paco Arena-Manila)

10 am – FEU vs UPHSD (M)

12 nn – EAC vs UST (M)

2 pm – UE vs UPHSD (W)

4 pm – FEU vs LPU (W)

NAGSABWATAN sina Jessa Dorog at Michelle Gamit upang pitasin ang pangalawang sunod na panalo kontra San Sebastian College-Recoletos , 25-14, 25-15, 25-18 sa 2nd V-League Collegiate Challenge 2023 womenb’s division eliminations Linggo sa Paco Arena sa Manila.

Kumayod si Dorog ng 9 points sa likod ng 6 attacks, 2 aces at 1 block kalakip pa ang 8 digs at 7 excellent receptions upang tanghaling best player of the game sa paliga ng Sport Vision Management Group, Inc. na mga hatid ng Bola.TV, Beyond Active Wear, Asics at Mikasa.

Umiskor ng 12 si Gamit para kapitan ng ng Taft-based squad ang tersera sa 2-0 at sinalya ang Lady Stags ng Quiapo sa 0-4 sa torneong mga ineere sa Solar Sports, V-League’s official website (pvl.ph) at Bola.TV’s app.

“I’m happy and satisfied, may mga point akong binantayan and nasagot naman nila and they improved on,” suma ni CSB coach Jerry Yee.

Malupit ang ipinakitang laro ng Lady Blazers sa second at third sets kung saan ay kumana sila ng anim na service aces, dalawang ang galing kay Dorog. Naging matindi naman ang depensa ni Gamit matapos magtala ng apat na block.

Sa Biyernes ang susunod na laban ng Saint Benilde kontra Enderun Colleges.

(Elech Dawa)