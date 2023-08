Insurance Commission binakuran HGMPI

Wala nang kakayanan ang Holy Garden Memorial Plans Inc. (HGMPI) na dating Destiny Financial Plans na bayaran ang mga benepisyo ng plan holders nito at claims ng mga pinagkakautangan.

“Based on our initial evaluation of the company’s liquidity and solvency, HGMPI is, at this moment, not financially capable to continue paying benefits and claims against its creditors,” sabi ni Insurance Commissioner Reynaldo Regalado.

Ayon sa website ng HGMPI, si Arsenio Bartolome III ang chairman emeritus ng kompanya. Itinalaga lamang siya nitong Marso 2023 bilang director ng National Development Company. Si Aurelio Paulino Bartolome naman ang treasurer ng HGMPI at si Madelene Saguinsin ang presidente.

Nag-isyu ang Insurance Commission ng Notice of Stay Order sa Holy Garden Memorial Plans epektibo Agosto 14, 2023 na inilabas lamang nitong Agosto 23, 2023 na nagsususpinde ng pagbayad ng mga claim dito.

Itinalaga ng IC si Atty. John Apatatan bilang ex-officio receiver ng HGMPI.

Maliban sa administrative expenses tulad ng sa tubig at kuryente, bawal na maglabas ng pera ang HGMPI maliban na lang kung may pahintulot ito ng IC at rekomendado ito ng receiver. Hindi rin puwedeng ibenta ng HGMPI ang anumang ari-arian nito o i-transfer sa ibang mga kompanya o tao.

Nananawagan ang IC sa mga planholder at pinagkakautangan ng HGMPI na mag-file ng claims sa IC sa tanggapan ng ex-officio receiver/division manager ng Conservatorship, Receivership and Liquidation Division ng IC sa 1071 United Nations Avenue, Ermita Manila. Ang email nito ay crl@insurance.gov.ph. (Eileen Mencias)