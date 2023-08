Heaven waging best actress

Tinanghal ang young actress na si Heaven Peralejo bilang Best Actress sa naganap na 39th Luna Awards.

Ang Luna Awards ay ang award na pinagkakaloob ng Film Academy of the Philippines (FAP) para sa mga mahuhusay sa pelikula at tinuturing na Pinoy counterpart ng Oscar Awards ng Hollywood.

Ilang beses na ring na-nominate si Heaven para sa pagganap niya bilang Me-Ann sa pelikulang ‘Nanahimik ang Gabi’ pero ito ang unang pagkakataon niyang manalo ng isang acting award.

Sey ng ilang fans, mukhang suwerte ang name na Luna kay Heaven dahil ito rin ang name ng character niya sa series na ‘The Rain in España’.

Sa kanyang speech sinabi niya na ang pag-arte ay hindi lamang Isang trabaho but a calling at ibinibigay niya raw parati ang kanyang best para maka-inspire ng viewers.

Sa kanyang Instagram reel ay ibinahagi niya ang kanyang Best Actress award sa mga taong naniniwala sa kanya.

“Just immeasurable joy and gratitude. This award belongs not just to me, but to everyone who believed in me and my dreams. Maraming, maraming salamat po sa inyong lahat,” caption niya.

Sa isa pang Instagram post sinabi niyang, “Dreamed it, then real lifed it.”

Sa post na ito nag-comment ang kanyang ka-love team na si Marco Gallo na nagpakilig sa MarVen fans.

“Genuinely happy for you,” komento ni Marco.

Ganap na ngang aktres si Heaven at for sure mas marami pang pinto ang magbubukas sa kanya.

Congratulations, Heaven!