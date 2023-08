Eumir Marcial Asian Games swak kay Manny Pacquiao

‘DI naging mahirap para kay 2020+1 Tokyo Olympics men’s boxing bronze medalist Eumir Felix Marcial na isantabi muna ang professional career sa misyong makabalik sa 33rd Summer Olympic Games 2024 sa Paris, France.

Ito ay sanhi sa basbas ng handler niya sa pro na MP Promotions na pag-aari ni eight-division world men’s pro boxing champion Manny ‘Pacman’ Pacquiao.

Nakatakdang makipagbangasan si Marcial sa 19th Asian Games 2023 sa Hangzhou, China sa Setyembre 23-Oktubre 8, na isang Olympic Qualifying Tournament para sa 2024 Paris Olympics. Finalists ng Asiad ang papasok sa Olympics.

Ipinahayag ni MP Promotions president Sean Gibbons na suportado ni Pacquiao ang Asiad stint ng Chavacano boxer mula sa Zamboanga City. At tiwala aniya ang kanyang boss na magtatagmpay ng 27-anyos na alaga.

“Eumir has the blessing of Manny Pacquiao and everyone involved with his professional boxing career to pursue his Olympic dream,” esplika Linggo ni Gibbons. “During his 2021 training camp in Hollywood, California, Manny would stay up to watch Eumir’s Olympic bouts. Manny was so excited for his success as were the Philippines and Filipinos around the world. We admire Eumir’s resolve and look forward to Eumir bringing Olympic glory to the Philippines and his countrymen.”

Minsang ‘di nagkaunawaan ang kampo ni Marcial at Gibbons hinggil sa pangarap ng huli para sa ikalawang Summer Games. Naniniwala ang American promoter at matchmaker na wala ng dapat patunayan si Marcial sa amateur boxing.

Nagkalituhan ang Association of Boxing Alliances in the Philippines at MP kung magpapatuloy pa si Marcial na sumalang sa mas mabigat na timbang sa under-80kg division matapos ang tansong medalya sa under-75kg sa Tokyo Games.

Aminado ang ABAP na mahirap kumuha ng mga mabibigat na boksingero sa mas mataas na dibisyon, kung saan sina Marcial at si John Marvin ang puwedeng ikasa sa nasabing dibisyon at sa under-92kg.

“Yung mga wala natin sa Asian Games ay heavier weight class. Wala talaga tayo nun’ ever since. Mahirap lalo makakuha ng mga gaya nila” saad ni ABAP secretary-general Marcus Jarwin Manalo sa Abante Sports.

Tinengga na ang nakatadang laban ni Marcial sa darating na Setyembre sa pro na rito’y undefeated siya kina Andrew Whitfield, Isiah Hart, Steven Pichardo at Ricardo Ruben Villalba.

(Gerard Arce)