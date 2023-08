Ecozone, ayuda sa aming mga Bikolano 

Matapos natin talakayin sa mga nakaraang kolum ang ayuda para sa mga coconut farmers at para kina lolo at lola, ngayon naman po ay ating pag-usapan ang ayuda para sa aming mga Bikolano.

Dahil magandang balita po sa amin itong pag-usad ng House Bill (HB) 3681 na naglalayong lumikha ng special economic zone (SEZ) sa Pili, CamSur at munisipalidad ng Milaor, na makabubuti sa ekonomiya ng buong Kabikolan.

Ang panukalang SEZ site ay may malaking potensyal na maging major investment hub dahil taglay nito ang lahat ng katangiang hanap ng PEZA (Philippine Economic Zone Authority).

Kaya po ating kino-commend ang House ways and means committee sa pamumuno ni Albay Rep. Joey Salceda sa pagtalakay at pag-usad ng panukalang ito sa House of Representatives.

Ang naturang panukala ay noon pa natin na file at tinutulak sa Kongreso na matagal na hindi nagkaroon ng katuparan. Pero sa pagkakataong ito, tila may liwanag tayong natatanaw dahil mukhang malaki na ang pag-asang maipasa ito.

Kaya ako po ay umaasa, sa tulong ng komite ni Cong Joey at ng aking mga kasamahan sa Kongreso, na maipapasa namin itong naturang panukala na sumasang-ayon naman sa kagustuhan ni Pangulong Marcos na buhayin ang ating mga lokal na ekonomiya sa labas ng Metro Manila matapos ang Covid pandemic at makalikha ng maraming trabaho lalo na sa kanayunan.

Dapat din po nating maunawaan na ang pag-unlad na ito ay hindi lamang sa CamSur kundi sa buong Kabikulan kasi nga ang panukalang SEZ ay magbibigay ng maraming trabaho sa mga Bicolano. Sa halip na lumuwas pa sila at makipag-agawan ng trabaho sa Metro Manila, may competitive at quality jobs na maibibigay ang SEZ. Sa paglikha ng trabaho sa Kabikulan, makakatulong pa ito para ma-decongest ang Kamaynilaan.

Sa pag-unlad ng kabikulan, sa pagdala ng growth sa kanayunan, hindi na lilisan pa ang mga taga-probinsya para makipagsapalaran sa Maynila dahil nga maganda na ang ekonomiya sa lugar nila at ‘yung mga nakaalis na ng probinsya ay pwede nang bumalik dahil sa may sapat ng trabaho sa bayan nila lalo pa nga na ang trend ng pag-unlad ay pa-south na, papunta na sa Calabarzon (Cavite Laguna Batangas Rizal Quezoon) hanggang Kabikulan na.

Qualified na qualified na magkaroon ng SEZ sa CamSur dahil taglay nito ang lahat ng mga kuwalipikasyon ng PEZA para sa mga ecozone gaya ng existing infrastructure sa broadband connectivity, road network, water supply facilities, standby electricity supply at available workforce.

Kumpleto na nga po. Meron ng existing IT park na PEZA approved, na ngayon ay may 3,000 employees. Ito po ang unang LGU (local government unit)-run IT park at hindi naman basta-basta ang mga kliyente nito tulad ng AT&T, Microsoft at iba pang kilalang kumpanya sa US at iba pang bahagi ng mundo.

Meron na rin pong PEZA-approved tourism zone, narito ang CamSur Watersports Complex (CWC) na ikinukonsidera ring “best wakeboard park in the world.” Meron ding existing 400-room facility, convention centers, training centers, at iba pang pasilidad na makakasuporta sa mga negosyo at negosyanteng pupunta sa amin.

Sa PEZA requirement ng SEZ sa workforce availability, ang CamSur ay may mahigit 2 milyong populasyon at noong 2015 ay may tinatayang 1.2 milyong batang labor force na may edad na 18 hanggang 35 taong gulang.

Bukod dito, strategic din po ang lokasyon dahil ang CamSur ay nasa Southern tip ng Luzon, kaya ang panukalang CamSur Free Trade Zone ay inaasahang magiging susunod na economic center ng Pilipinas.

Ang area na ating ipinapanukala ay bahagi ng site na isa sa priority infrastructure flagship projects ng dating Duterte Administration at ng kasalukuyang Marcos administration dahil malapit ito sa panukalang Naga Airport Development Project na aprub na po ng NEDA (National Economic and Development Authority). Sa loob po ng area sumasaklaw sa proposed ecozone ay may proposed area po tayo doon na nasa loob naman ng PNR (Philippine National Railways) North-South Railway Project, na isa rin sa flagship project ng gobyerno.

Isa pang flagship project na dadaan sa proposed CamSur Free Trade Zone ay ang CamSur Expressway Project kaya ang lugar ay talagang isang strategic location.

Noong nakaraang Marso sa isang joint hearing ng House committees on economic affairs at trade sa HB 3681, binigyang diin po ng inyong lingkod na ang CamSur ay kinilala na bilang most business-friendly province sa buong Pilipinas sa loob ng tatlong consecutive years. Ikinukonsidera rin ito bilang top economic performer kaya malaki ang potensyal na maging “center of development” sa Kabikulan kapag naitayo na ang SEZ.

Umaasa po tayo na sa pagkakataong ito, sa ilalim ng administrasyong Marcos na tunay na naghahangad ng walang iwanang pag-unlad sa buong bansa ay magkakaroon na ng katuparang ang SEZ. Napapanahon na po na makatikim ng mas mabilis na pag-unlad ang mga kanayunan tulad ng CamSur at ng buong Kabikulan.

Sabi ng ating Pangulo, walang maiiwan sa pag-unlad. Kaya hindi na lamang eksklusibo sa Metro Manila ang mga proyektong inaasahang mabilis magpapalago ng ekonomiya. Dinadala na ang pag-unlad sa mga kanayunan at umaasa kaming magiging isang magandang halimbawa at inspirasyon ng mabilis na pag-unlad ang pagtatayo ng SEZ.

Kung maipapakita namin sa CamSur ang pangarap na pag-asenso, madadala natin ito sa iba pang malalayong lugar. At kung makakamit ng bawat lugar sa bansa ang tunay na pag-unlad, ito na po ang pinakamagandang ayudang maibibigay ng pamahalaan.