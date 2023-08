Dinaganan ng Batang Multo 

Ni Rey T. Sibayan

Si Rica ng Maynila ay lumapit sa Misteryo para ibahagi ang kanyang paranormal na karanasan tungkol sa multo ngayong Ghost Month.

Misteryo: Ngayon Ghost Month mo ba naranasan ito?”

Rica: “Yes pero may mga experience na rin ako sa white lady, black lady pati mga extraterrestrial. Gusto ko lang I-share itong encounter ko sa batang multo.”

Misteryo: “Anong nangyari? Natutulog ka ba o gising? Pero sabi mo napabangon ka talaga.” Rica: “Ganito kasi I have 2 cats in the house lagi ko sila katabi sa pagtulog at normal na yung nakapatong sa dibdib ko ang isa sa kanila. You know cats are loving creatures they always show love and share their energies. Kasi kapag nakapatong sila sayo either they are absorbing your negative energy let say may sakit ka or they want you to feel their love…warm and calming love.”

Misteryo: “So nung nakahiga ka naramdaman mo may nakadagan sayo?”

Rica: “Yes pero may difference hindi ko masabi agad sa sarili ko ano ang nakadagan kasi nakablanket ako hanggang head so wala akong idea kung ano kasi hindi siya yung cats ko, I know kasi yung feeling kung cats yun.”

Misteryo: “Ok so next move mo alisin ang blanket then ano nakita mo?”

Rica: “Bumangon talaga ako yung biglaan kasi in my mind may ghost na kong nakikita kaya yun confirmed I saw a girl about 7 years old standing on top of my bed between my legs at nakatingin sa akin. Hindi ko makita clearly ang face niya kasi ganun talaga ang ghost. Distorted or blurred face but I know she’s pretty and smiling at me. After that nawala na siya in a snap.”

Misteryo: “Did you asked her anong kailangan niya baka may message siya?”

Rica: “No I didn’t kasi dapat kung may message sinabi na niya agad sa akin. I never engage with ghosts that way yung parang ginagawa ng ghost hunters. I believe If a ghost have something to tell us, they express it freely without asking them ganun yun. Kaya I am against spiritual communication like Ouija board or Spirit of the Glass.”

Misteryo: “After that encounter nakita mo pa ba yung batang ghost?

Rica: “Hindi ko na siya nakita I think nasabi na niya ang gusto niya nang makita ko siya.

