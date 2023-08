Dahil kay Jakob: Andrea inalmahan mga tumawag sa kanyang malandi

Dahil lang sa pagpaparamdam ni Andrea Brillantes ng interest sa anak ni Ina Raymundo na si Jakob Poturnak, humamig ng matitinding reaksyon, lait, batikos ang batang aktres.

At sa TikTok nga ay sinagot niya ang mga matitinding banat sa kanya.

“Naamoy ko agad na siguro ang comment section puno na ng mga boomers. Siguro sinasabi nila na puro ako boys. Hanap ako nang hanap, magpahinga naman muna ako.

“Or to be harsh, malandi raw akezzzz!” sabi ni Andrea, habang nagmi-makeup sa loob ng kanyang sasakyan.

“At hindi nga nagkamali ang lola n’yo, dahil tama nga ako, puro `yun nga ang nasa comment section. At mas lalo akong naloka nang malaman ko na nasa news pa yata ako ng TV5.

“Sa mga hindi pa po nakakapanood, may disclaimer naman kami na we’re just girls having fun, don’t take this seriously.’

“So, hayun in-OA na naman ng mga tao. Sineryoso na naman ang dapat playtime lang. sinabi ko lang naman na naguguwapuhan ako sa tao, ano bang big deal doon?

“Yes alam ko artista ako. Kahit ano pa ang sabihin ko, puwedeng makakuha ng attention.

“Talaga ba? Ganito kaliit na bagay? Like, is it really that relevant? Like, is my love life or taste in boys really that relevant to this world? Full of problems na nga, and again, para sa mga hindi nanood, for full context lang, sa part na ‘yon kasi kinuwento ko lang, na this guy went up to me, nagpakilala siya, blah, blah, blah.

“Sayang lang kasi that time I was taken. Eh, I really do find him attractive.

“So ngayon sabi ko, single na ako. As a joke!

“Guys kung serious ako about it, bakit ko pa idadaan sa vlog? Nag-DM (direct message) na lang sana ako, ‘di ba?

“Not to be mayabang or what, but I don’t really need to try. Just being honest, ha! If I really wanted to date a guy now, eh ‘di sana meron na, magri-reply lang naman ako. Ayan na naman, sabihin na naman malandi ako.

“I am not looking for anything, or anyone right now. I’m happily single and enjoying my youth. And it was just for content and entertainment.

“I can’t blame anyone for reacting like this. And sa ibang vlogs namin, marami rin kaming napag-usapan.

“I actually regret making my content ‘Date or Pass’. I feel like it’s so boring compared to their vlogs.

“But seeing articles like that, it just feels sexist. Kasi I really said a lot of things, pero ‘yun lang ang na-pick up.

So parang mas pinapamukha lang na all I think about is boys, boys, boys.

“But even if I was serious about it, I don’t think any woman should be getting any hate for making the first move. For me, that’s not being malandi at all. I don’t think a woman should be receiving harsh words and hate just because she’s being courageous sa lalaking natitipuhan niya!” sabi ni Andrea.

Sa huli, sinabi nga niya na wala naman siyang nasirang rule.

“So why need to hate when I just want to have fun? Bakit, may naisra ba akong three-month rule? Wala nga, eh. And ano ba kayo? Date lang nga. Hindi naman jojowain. Titigil ba mundo n’yo kung jojowain ko si Jakob?

“I just feel na kung lalaki ako, hindi ako makakakuha ng ganitong hate. Feeling ko nga, hindi ako mapapa-news for this matter!” sabi pa rin ni Andrea, na nag-promote na rin ng kanyang series sa Kapamilya Channel, ang ‘Senior High’. (Dondon Sermino)