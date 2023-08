Charly Suarez umupak ng UD win laban kay Yuhan Vasquez

WALA pa ring bahid ang pro ring record ni 2016 Rio De Janeiro Olympian Charly Suarez nang pumoste ng ng 10-round non-title fight super-featherweight unanimous decision win kontra Yohan Vasquez ng Dominican Republic sa Hard Rock Hotel and Casino sa Oklahoma City Sabado ng gabi (Linggo sa Manila).

Ginamit ng Pinoy mula sa San Idsidro, Davao Del Norte ang malawak at malalim na karanasan para depensahan sa agresibong Dominikanong boksingero buong sagupaan upang makuha ang pag-ayon ng mga hurado sa panalo.

Umupak ang mas maliit at mas may edad na si Suarez (15-0, 9KOs) ng dalawang 98-92 mula kina Steve Morrow at David Sutherland, habang nakita naman ang 97-93 iskor ni Patricia Morse Jarman na lahat ay pabor sa kanya.

Dahil dito, lumapit ang 5-foot-5 boxer na mapalaban sa world title sa lalong madaling panahon. At isa sa asinta ng kanyang kampo si International Boxing Organization titlist at No.4 Anthony Cacace ng Great Britain (21-1, 7KOs).

Pihadong aangat pa sa world rankings ang dating three-time Southeast Asian Games gold medalist mula sa kasalukuyang pagiging No.7 sa International Boxing Federation (IBF), No.10 sa World Boxing Association at No.15 sa World Boxing Council.

Nalasap naman ni Vasquez (25-4, 20KOs) ang ikalawang sunod na pagkabigo pagkaraang matalo rin kay American Adrian Benton sa eight round unanimous decision nu’ng Disyembre 2022 sa Estados Unidos din.

(Gerard Arce)