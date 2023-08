Cantela malupet

Kinakatawan ang ASEAN Chess Academy U16 Big Boys Team, nanalo ng silver medal si National Master Oscar Joseph Cantela sa SMS Deen Merdeka Open Rapid Team Chess Championship 2023 sa Level 5 Cititel Midvalley, Kuala Lumpur, Malaysia nitong Agosto 25-26.

Binuksan ng 15 taong-gulang, Grade 11 na estudyante ng Far Eastern University-Diliman ang kampanya sa pagpisak kay Woman Candidate Master Jia-Tien Chua ng host country, ssinundan pa ng mga tagumpay laban kina Malaysians Wei Jun Peong at Chen Xi Koh, Woman Fide Master Qurota `ain Khadijah ng Iran, Malaysians International Master Chee-Meng Jimmy Liew, Shan Wen Tin, Thamil Chelvan Poovendtiran at Guo Hao Ng.

Ang tanging talo ni Cantela ay ay kay ni Zhe Kang Law ng Malaysia sa ikapitong round.

Ang pambihirang pagganap ni Cantela ay hindi lang nagbigay ng pilak na medalya sa sa kanya sa Board, pinakita rin ang kanyang hindi natitinag na ambisyon na maging pinakabagong FM ng bansa.

Nakatakda ring lumaban ang pinagmamalaki ng Gen Trias, Cavite sa World Youth Chess Championships na sa Nobyembre 12-25 sa Montesilvano, Italy.

Naging co-champion si Cantela sa standard time control boys under-17 division sa Mayor Seth Frederick Jalosjos National Youth and Schools Chess Championships Grand Finals sa Dapitan City noong Hunyo 8.

Tumapos din ang chess player na suportado ni Atty. Jesseboy Remulla Grepo ng back-to-back runner-up sa boys under-16 division sa Mayor Darrel Uy National Age Group Chess Championships Grand Finals sa Dipolog City at sa National School and Youth and Schools Chess Championships qualifying event sa Himamalayan City noong Abril.

Misyon ni Cantela na itaas ang kanyang standard rating na 1864 sa mahigit 2000 ngayong taon. Nasa landas din niya upang makuha ang mga prestihiyosong titulo ng FM at IM sa hinaharap.

Nagpasalamat din ang batang manlalaro sa kanyang mga magulang sa suporta.

“Malaking salamat sa aking pamilya at sa mga taong tumulong sa akin,” sey Sabado ni Cantela.

“Alam namin na ito ay isang mahirap na paglalakbay para sa iyo, ngunit ang bawat hakbang ay sulit.” sabi ng kanyang ama na si Kevin Cantela. “Sobrang proud kami sa iyo. Masaya kami ng mama mo sa lahat ng achievements mo.”