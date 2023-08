Cabinet secretary nabidyuhang nangangangaliwa

Sino raw itong Cabinet secretary ang walang kupas sa pangangaliwa matapos mabidyuhan na may ibang kasamang babae?

Ayon sa nakuhang impormasyon ni Mang Teban, makikita raw sa video na patagong naglakad itong babae at sumakay kay secretary este sa SUV. Magkatabi raw sa upuan itong kalihim at ang kanyang ka-date, habang nasa unahan naman ang bodyguard at ang driver.

Makikitang ipinagpag ni secretary ang iba pa niyang bodyguard, marahil ay romantikong lugar ang kanilang pupuntahan at kailangan ng privacy.

Sabi ng ilang Marites, ang kasama raw ni secretary ay ang kanyang undersecretary na wala pang 40-anyos ang edad. Kahit may asawa at anak na si usec, yummy pa rin ang porma nito kaya hindi nakapagtatakang nataypan siya ni secretary.

Ang classic nito, mas maganda ang legal wife ni secretary. ‘Yon nga lang, wala na itong pan de regla este menopause na ito kaya mukhang hirap nang makapag-change oil dito si secretary.

Isa pa, matalino raw itong undersecretary kaya parang kasundo ito ni Kalihim lalo na sa usapin ng batas.

‘Yon nga lang, ginamit din ni Usec ang katalinuhan para magpayaman. Ang balita, nakabili na ito ng ma­garang bahay kahit higit isang taon pa lang siyang nasa piling ni Kalihim, aba’y malamang na may ginagawa itong kababalaghan sa mga government project.

Clue. Ang Cabinet secretary na nabidyuhan sa pagtataksil ay may malaking saging na lacatan kaya maraming tsiks ang nagkakandarapa sa kanya.