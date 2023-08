Bob Barker pumanaw na

Nagluluksa ngayon ang karamihan ng TV fans sa buong mundo dahil sa pagpanaw ng American television host na si Bob Barker sa edad na 99.

Pumanaw ang legendary TV host sa kanyang bahay sa Hollywood Hills in Los Angeles, California ayon sa kanyang spokesman na si Roger Neal.

Born Robert William Barker, ipinanganak siya noong December 12, 1923, in Darrington, Washington. Power line foreman ang kanyang ama at isang school teacher ang kanyang ina sa Rosebud Indian Reservation.

Tumanggap ng basketball scholarship si Bob sa Drury College in Springfield, Illinois pero nag-enlist siya as Naval Aviation cadet noong World War II. After the war, he returned to Drury, majored in economics and graduated summa cum laude in 1947.

Unang trabaho ni Bob ay sa radio station na KTTS in Springfield, kunsaan isa siyang disc jockey, news writer, sportscaster at producer.

Naging famous si Barker dahil sa pag-host niya for 35 years ng longest-running American game show na ‘The Price Is Right’ mula 1972 hanggang 2007.

Bago ang ‘The Price Is Right’, naging host din si Bob ng ‘Truth Or Consequence’ from 1956 to 1975.

Naging master of ceremonies din si Bob para sa ‘Miss USA’ and ‘Miss Universe’ pageants from 1967 to 1987. Nag-resign siya as host ng dalawang prestigious pageants noong 1988 dahil kabilang siya sa nag-protest sa mistreatment of animals. Isa kasi sa binibigay na premyo ng dalawang pageants ay fur coats.

Sa buong career ni Bob, nanalo siya ng 14 Daytime Emmy Awards for ‘The Price Is Right’ at tumanggap siya ng Emmy lifetime achievement award in 1999. Naglabas siya ng kanyang autobiography book titled ‘Priceless Memories’ noong 2009.

Isang babae lang ang pinakasalan ni Bob noong 1945. Ito ay ang high school sweetheart niyang si Dorothy Jo Gideon. Pumanaw si Dorothy noong 1981 at hindi na muling nagpakasal sa iba si Bob.

Rest in peace, Bob Barker… (Ruel J. Mendoza)