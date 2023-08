Big time tulak timbog sa P4.8M ‘tobats’

Mahigit sa P4 na mil­yong halaga ng pinaniniwalaang shabu ang nasamsam sa isang big time na tulak sa isinagawang buy-bust operation sa Dasmariñas City, Cavite noong Sabado.

Kinilala ang suspek na si Pangadapon Maondan Macatiwas, nasa hustong gulang at residente ng Barangay Palipa­ran 1, Dasmariñas City, Cavite

Sa ulat, bandang alas-12:30 nang tanghali nang ilatag ng pinagsamang puwersa ng Provincial Drug Enforcement Group (PDEG), Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) at iba pang ahensiya ng pulisya ang operasyon sa Barangay Paliparan 1, Dasmariñas City, Cavite.

Hinudyat ang pagdakip sa suspek matapos ang abutan ng poseur buyer ng bayad at umano’y droga.

Narekober sa suspek ang nasa 600 gramo ng hinihinalang shabu na may street value na P4,080,000. Kakasuhan ito ng paglabag sa Republic Act 9165 o The Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. (Gene Adsuara)