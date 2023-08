Bagong pasabog ni Marian sa TikTok milyones agad ang view

Yes, keri na ngang ideklara na si Marian Rivera ang reyna ng TikTok. Na bawat video niya, gumagawa ng ingay, nagti-trending, at ginagaya-gaya talaga.

At nito ngang Sabado (August 26) ng gabi, may bago na namang pasabog si Marian sa TikTok, ha!

Actually, matagal na itong request ng mga fan niya na gawin niya sa TikTok, at `yun nga ay ang muling sayawin ang step ng pinauso niyang kanta na ‘Sabay-Sabay Tayo’.

“Getting so many requests for this dance challenge! Tara na #SabaySabayTayo!” sabi ni Marian, kasunod ang mga hashtag na #DanceChallenge, #DanceTrend.

Well, hindi naman nabigo si Marian, dahil imagine, sa loob pa lang ng tatlong oras, umabot na sa 6.3M ang view ng video. Humamig na rin ito ng 1.3M na like, at bonggang-bonggang 30,000 ang komento, ha!

At yes, sa loob pa lang ng tatlong oras, may 50,000 na ang nag-save sa kanilang TikTok. At ang nag-share agad sa iba’t ibang social media platform nila ay umabot na rin sa 35,000.

At ang nakakaloka pa nga, sa loob pa lang ng tatlong oras ay meron na agad gumaya sa kanya na mahigit 2,500 na personalidad, ha!

Bongga, ‘di ba?

So, walang duda, si Marian na talaga ang waging-wagi sa pambubulabog sa TikTok.

Anyway, heto nga ang ilan sa mga komento kay Marian:

“I’m living for Marian Rivera’s TikTok videos.”

“Nakakaloka, ilang minutes pa lang, milyon na agad ang views.”

“Grabe ka na Marian.”

“Iba talaga ang isang Marian! New dance craze is waving.”

Pero siyempre, may hiling din ang mga fan ni Marian, na sa susunod ay ang ‘Marimar’ naman ang gawin, pausuhin niya, ha!

Abangan kung kailan pagbibigyan ni Marian ang wish ng mga fan.

Pero kung si Dingdong Dantes ang tatanungin mo, ang ‘Sabay-Sabay Tayo’ ang favorite niya, ha!

“My all-time favorite!” ang sabi nga niya habang pinu-promote niya ang bagong video ng misis niya sa TikTok.

Well… (Dondon Sermino)