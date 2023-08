Ayuda sa mga purdoy binawasan

Kakaltasan ng administrasyong Marcos Jr. ng P27.7 bilyon ang pondo para sa mga ayuda o emergency assistance programs sa panukalang budget ng pamahalaan sa 2024.

Sa pagsusuri ni Ibon Foundation Executive Director Sonny Africa, 31% ang tinanggal sa budget para sa mga ayuda na ilalagay sa P63.3 bilyon na lamang sa 2024 mula sa P100 bilyon ngayong taon.

Ang budget ng Department of Social Work and Services para pang ayuda sa mga tao at pamilya na nagigipit o ang sinasabi nitong “in difficult circumstances” o mahirap na kalagayan ay halos manganalahati. Mula sa P36.8 bilyon ngayong taon, gagawin itong P20 bilyon na lamang sa 2024.

Mahigit 20% naman ang tatapyasin sa pondo para sa supplementary feeding o pagpapakain sa mga mag-aaral na gaga­wing P4.1 bilyon sa 2024 mula sa P5.5 bilyon ngayong taon.

Sabi ni Africa, babawasan din ang pang ayuda para sa residential/non-residential care, disaster response and management, sustainable livelihood, quick response fund, at ang para sa mga distressed overseas Filipinos at trafficked persons. Pati ang TUPAD program ng Department of Labor and Employment para sa mga informal workers ay babawasan ng P6.4 bilyon at magiging P13.7 bilyon na lamang.

“These budget cuts overshadow the negligible 1.1% or P118 million increase in OWWA’s social protection and welfare program,” sabi ni Africa. (Eileen Mencias)