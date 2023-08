Ambassador ng France, pinalalayas sa Nigeria

Binigyan ng junta sa Niger si French Ambassador Sylvain Itte ng 48 oras para lisanin ang kanilang bansa.

Ikinagalit umano ng Nigerien Foreign Ministry ang pagtanggi ni Itte na makipagpulong sa kanila noong Biyernes dahilan para palayasin ito sa =kanilang bansa.

Dahil dito’y ibinasura rin umano ng ministry ang mga credentials ni Itte para maging ambassador sa kanilang bansa, bukod pa sa umano’y ilang aksiyon ng French government na lihis sa interes ng Nigeria.

Samantala, pinabulaanan naman ng Nigerien Ministry of Foreign Affairs na sa kanila nagmula ang kumakalat na mga liham sa online na nagpapalayas din sa ilang diplomat ng US sa Nigeria.

“There were not issued by the ministry and that no such request has been made to the US government,” ayon sa ministry.