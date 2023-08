1st ROTC Games-Mindanao sasambulat sa Zamboanga

Inaasahang mainit ang bakbakan sa 1st Philippine Reserve Officers’ Training Corps Games (PRG) 2023 – Mindanao Leg ngayong araw sa iba’t ibang playing venue sa Zamboanga City.

Hindi magpapaawat ang mga kadetang atletang kalahok na ipakita ang kanilang determinasyong manalo sa pitong sports ng atheltics, kickboxing, volleyball, arnis, boxing, esports at basketball.

Sisimulan ang labanan sa Day 1 sa athletics, kickboxing at volleyball at dahil sa dami ng atleta na tinatayang nasa 1,300 ang magpapaligsahan buhat sa ROTC cadets at units mula sa iba’t-ibang colleges at universities sa mga rehiyon ng nabanggit na isla.

Ayon kay Sen. Francis Tolentino ang may pakana ng PRG, pinag-uusapan na nila ang pagdagdag ng iba pang event upang mas mapalawak pa ang sports competition.

Umabot sa mahigit 13,000 ang sumaksi sa opening ceremony sa Joaquin F. Enriquez Memorial Sports Complex Linggo.

Maliban kay Tolentino, dumalo sina Vice-President at Education Secretary Sara Duterte-Carpio at Mayor John Dalipe ng punong abalang lungsod.

“Maaga pa lang succesful na ito with the presence of the Vice-President Sara (Duterte-Carpio) a while ago it’s a resounding success kailangan na lang ma execute ang iba-ibang sports competition,” ani ni Tolentino. (Elech Dawa)