15K Pinoy nategi sa TB noong 2022

Umabot sa 15,689 Pilipino ang namatay sanhi ng respiratory tuberculosis (TB) mula Enero hanggang Nobyembre 2022, ayon sa Philippine Statistics Autho­rity (PSA).

Ayon naman sa Department of Health (DOH), batay sa Field Health Services Information System, 119,558 Pilipino ang nagkaroon ng TB mula Enero hanggang Disyembre 2022.

Sinabi ni Anakalusugan Rep. Ray Reyes na ang TB ay isa sa pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino bagama’t nagagamot ang sakit na ito.

“We need greater involvement from our barangay health system in addressing tuberculosis in our communities. Maraming hamon na pine-presenta ang TB treatment na makakatulong ang mga barangay sa pagtugon,” sabi ni Reyes.

Isa umano sa mga hamon ay ang stigma na pinandidirihan ang mga may-TB kaya kalimitang hindi umaamin at nagpapagamot ang mga ito kaya dapat din itong tugunan ng gobyerno. (Billy Begas)