Teves dinikdik sa Degamo murder

Kinasuhan na ng murder sa Manila Regional Trial Court si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. dahil sa pamamaslang kay Negros Oriental Governor Roel Degamo, ayon sa Department of Justice (DOJ) nitong Sabado.

“Cases for murder, frustrated murder and attempted murder have been filed against Arnolfo Teves Jr. before the RTC of Manila,” pagsiwalat ni DOJ spokesman Assistant Secretary Mico Clavano.

Ang kaso ay nag-ugat sa pamamaslang kay Degamo at 9 pa sa loob ng kanyang bahay sa bayan ng Pamplona, Negros Oriental noong Marso 4, 2023.

Nahaharap din sa kasong murder si Teves kaugnay ng pagpatay kay Michael Dungog, dating Negros Oriental provincial board member na binaril sa Dumaguete City noong Marso 25, 2019; ang paglikida kay Lester Bato, isang bodyguard ng mayoral candidate noong Mayo 26, 2019; at sa pagpatay sa isang Pacito Libron.

“As for the 2019 murder cases, the case has been filed already in Bayawan, but we are seeking the transfer of those cases in Manila para dito na lahat gagawin,” paglalahad ni Clavano.

Umaasa ang DOJ na maglalabas ng arrest warrant ang korte laban kay Teves na hindi pa rin umuuwi sa Pilipinas mula nang umalis ito sa bansa noong Pebrero.

“We’re hoping that the judge will find probable cause for both cases,” wika ni Clavano.

Ang kaso ay isinmapa noon pang Agosto 18 sa Manila Regio­nal Trial Court Branch 51. Agosto 16 sinipa sa Kongreso si Teves.

Kabilang sa mga kinasuhan sa pagpatay kay Degamo ay sina Capt. Lloyd Garcia II, ang umano’y piloto ng chopper; Nigel Electona na itinuring na terrorist ng Anti-Terrorism Council kasama si Teves; Angelo Palagtiw at isang “Gee Ann”.

Sinabi naman ng abogado ni Teves, si Ferdinand Topacio na hindi pa niya nababasa ang reso­lusyon ng DOJ para kasuhan ang kanyang kliyente.