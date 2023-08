Senado kinatigan ng Ombudsman sa overpriced laptop

Tumpak ang isinagawang imbestigasyon ng Senate Blue Ribbon committee sa isyu ng overpriced laptop ng Department of Education (DepEd), ayon kay Senador Francis Tolentino.

Sinabi ito ni Tolentino matapos patawan ng Office of the Ombudsman ang 12 opisyal ng DepEd at Department of Budget and Management (DBM) ng six-month preventive suspension without pay dahil sa nasabing deal.

“Ang Order ng Ombudsman sa Case No. 23-0091 ay nagpapatunay na tama ang ginawa at naging direksiyon ng Senate Blue Ribbon Committee na nag­labas ng 297 pages na report ukol sa controversial 2.4 billion laptop deal,” ayon sa senador.

Sa 11-pahinang resolution, sinabi ni Ombudsman Samuel Martires na nakitaan nila ng supisyenteng dahilan para isuspinde ang mga opisyal ng DepEd at DBM dahil sa grave misconduct, serious dishonesty, at gross neglect of duty.

Kabilang sa sinuspinde ay si dating DBM undersecretary Lloyd Christopher Lao, DepEd Undersecretaries Annalyn Sevilla at Alain del Pascua

“Ang naging basehan ng desisyon ng Ombudsman ay ang Senate Blue Ribbon Committee Report na unanimously approved ng Senado,” saad ni Tolentino.