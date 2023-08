Sa Blencowe-Poe welcome dinner: Sen. Grace, Bela, Vicki, Hayden naki-party

Ang saya lang ng pa-welcome dinner nina Lovi Poe, Monty Blencowe the night before their wedding na ginanap sa Spring Cottage ng Cliveden House sa Taplow sa Berkshire, England (outside of London).

Pagpasok namin sa lugar ay bumungad sa amin ang mag-asawang Dra. Vicki Belo, Dr. Hayden Kho.

Tsika ni Dra. Vicki, two days na sila sa England.

Enjoy raw sila sa BBQ gathering na ‘yon nina Lovi, Monty at ang daming relatives, friends na nandoroon.

Siyempre, nakita rin ni Dra, Vicki si Bela Padilla kaya tsika-tsika sila.

Nang makatsikahan ko naman si Bela, sabi ko sa kanya, “Tama ako, magkikita tayo sa isang event, heto na ‘yon!”

Sagot naman ni Bela, “Ah, oo, ‘yung sinabi mo sa presscon.”

Sabi naman ni Dra. Vicki, “Si Bela, dito na based (sa London).”

Nakita rin namin sa welcome dinner na ‘yon si Senator Grace Poe na tsinika-tsika rin nina Dra. Vicki at Dr. Hayden.

Ang nanay naman ni Monty na si Ms. Nazila Blencowe ay kinatuwaan ng lahat dahil ang bait-bait, matsika rin.

Kaka-touch nga pala si Monty dahil nang makita niya kami ay yumakap at nagpasalamat siya sa pagpunta namin sa big event nila ni Lovi.

Sobrang bait din kasi ni Monty, na ilang beses na rin naming nakasama sa Los Angeles, California.

Welcome dinner party pa lang ay napakarami nang bisita kaya ang saya-saya!

‘Yun na! (Jun Lalin)