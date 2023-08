PBBM pinalakas kampanya vs human trafficking

Inatasan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang Inter-Agency Council Against Trafficking (IACAT) at iba pang ahensiya ng gobyerno na palakasin ang kampanya laban sa human trafficking upang mapanatili ng Pilipinas ang Tier 1 ranking ng US State Department, ayon sa isang opisyal ng Department of Justice (DOJ).

Ang Tier 1 ranking ang pinakamataas na classification na binibigay ng US State Department, indikasyon na ang isang bansa ay tumatalima sa minimum standards para matuldukan ang trafficking.

Sa isang news forum sa Quezon City nitong Sabado, tinanong si DOJ Assistant Secretary Mico Clavano kung anong partikular na dokumento ang ilalabas ni Pangulong Marcos sa kanyang pagdalo sa 43rd ASEAN Summit na gaganapin sa unang linggo ng September sa Jakarta, Indonesia kung saan ang human trafficking ay isa sa tatala­kayin ng ASEAN leaders.

“Yes. We have given the president a situationer previously on the area of human trafficking and he understands very clearly the depth and how wide-spread this problem is,” wika ni Clavano, na miyembro rin ng IACAT.

“In fact, he has given specific instructions to maintain our Tier 1 rankin­g. That means he will support all the facets and all the programs that the IACAT has already put in place and he would like to enhance those programs,” dugtong pa niya.

Kamakailan lamang ay nilabas ng IACAT ang 2023 Revised Inter-Agency Council Against Trafficking Guidelines on Departure Formalities for International-bound Filipino Passengers, na ayon kay Clavano ay makakatulong sa mga awtoridad para labanan ang human trafficking sa mga paliparan.