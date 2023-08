Para lumitaw hoarder: P500M bigas sa Bulacan, kumpiskahin – Enrile

Inirekomenda ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ang pagkumpiska sa higit 200,000 sako ng bigas na nagkakahalaga ng kalahating bilyong piso sa tatlong warehouse sa Bulacan na sinalakay ng mga awtoridad noong Huwebes.

Ayon kay Enrile, kung kukumpiskahin ng gobyerno ang nasabing bigas, tiyak na lalabas ang may-ari nito para mabawi ang kanilang mga inangkat na produkto.

“Kung imported, who was the importer and was it authorized to import? Kung hindi, ang aking suggestion confiscate it, let the government hold it and supply whatever the rice deficiency there is in the country. If it is illegally imported, it violates the law and therefore it can be confiscated,” giit pa ng batikang abogado ng pangulo sa kanyang programa sa SMNI News.

“Pabayaan mong maghabol sa husgado ‘yong may-ari para malaman natin kung sino ang may-ari, sino iyang napakatapang na tao na nag-i-import, nagho-hoard ng bigas,” hirit ni Enrile.

Aniya, dapat din malaman kung sino ang may-ari ng warehouse, sino ang nagrenta para magamit ito at kung anong mga trak ang ginamit para ibiyahe ang mga bigas patungo sa tatlong bodega.

“Dapat bigyan natin ng sampol,” diin ni Enrile.

Samantala, naniniwala naman si ACT-CIS party-list Rep. Erwin Tulfo na hindi mga indibiduwal na rice kundi rice cartel ang nasa likod ng pagtaas sa presyo ng bigas sa bansa.

“Hindi na indibuwal ito, ito ay cartel ng mga rice trader at importer,” wika ni Tulfo na nakasama ng BOC sa isinaga­wang raid sa tatlong warehouse sa Bulacan noong Huwebes.

Binanggit ng kongresista sa radio interview binigyan ng dalawang linggo ng BOC ang mga importer ng bigas para ipakita ang dokumento at kung hindi ay kukumpiskahin ito ng gobyerno.