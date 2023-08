Para huwag daw ma-bash: Juday pagsasabaying makasama sa pelikula sina Kathryn, Nadine

Busy na naman si Judy Santos, ha!

Kakatapos lang ni Juday mag-shoot ng unang season ng kanyang bagong series kung saan kasama niya sina Edu Manzano at RK Bagatsing.

Tinanggap daw niya ang series na ito dahil kakaiba raw ito sa mga nagawa niyang serye, plus si Erik Matti pa ang direktor ng nasabing proyekto.

Sa April pa raw ang resume niya sa taping ng nasabing series na wala pang title kaya mas may time raw siya ngayon sa kanyang family.

Mas gusto raw nga ni Juday ang ganung setup na one project at a time dahil mas nakaka-focus siya sa kanyang ginagawa.

Dahil nga tapos na siya sa taping ay baka magbalik naman daw siya sa pagluluto sa kanyang cooking vlog, ang ‘Judy Ann’s Kitchen’ channel sa YouTube.

Mahigit isang taon na nga since ng huli niyang cooking vlog at marami na nga raw ang nakaka-miss na mapanood siyang nagluluto.

Tamang-tama nga raw na magbabalik na siya sa pagluluto sa vlog dahil siya na nga ang bagong endorser ng Alaska na tiyak raw na magagamit niya sa kanyang mga recipe.

Maliban sa pagluluto sa kanyang vlog, marami rin ang nakaka-miss sa kanya sa pelikula dahil apat na taon na after ipalabas ang kanyang huling pelikula na ‘Mindanao’.

Dapat nga ngayong taon ay magbabalik na siya sa paggawa ng pelikula pero na-delay ito nang nagkaroon siya ng problema sa kanyang visa sa bansang pagsu-shooting-an nila.

Natanong naman si Juday ng entertainment press kung sino sa mga new gen actors ang gusto niyang maka-work sa isang pelikula?

“Madami, eh. Madaming bago. Of course there is Kathryn (Bernardo). Of couse there is Nadine (Lustre). Siyempre pagsasabayin ko sila kasi baka ma-bash ako,” pahayag ni Juday.

Bet din daw niya ang girlfriend ni Carlo Aquino na di Charlie Dizon.

“Narinig ko siya and I saw a trailer of her movie. Sabi ko mahusay na bata ito, malayo ang mararating nito. Magabayan lang ng tama at mabigyan lang ng tamang projects, malayo ang mararating niya.”

Si Joshua Garcia naman ang naisip niya sa mga young actors.

“Joshua? Oh siyempre pagsamahin na rin natin sila. Isama na rin natin sila sa Kathryn-Nadine project.”

Natutuwa si Juday dahil maraming mga magagaling na mga young actors ngayon, ero may payo siya sa mga ito.

“Kidding aside, nakakatuwa na ang dami talagang mahuhusay na mga bata. Nararamdaman mo ’yung depth ng pag-arte nila. Nararamdaman mo kung gaano sila ka-involve sa projects nila. Pero at some point gusto mo ring sabihin na huwag masyadong involved. Enjoy-in ninyo lang muna itong ano… artista kayo, kasi darating naman talaga ‘yung punto ng karera ninyo na puwede kayo maging super involved,” sey pa ni Juday.