Mas maraming kahulugan ang sa salitang Ingles na ‘league’ kung ihahambing sa salita nating ‘liga’ kahit pa kung tutuusin, iisa lamang ang ibig sabihin nito.

Sa atin kasi, kapag sinabing liga, malaking tsansang ang maiisip ay ang palaro ng basketbol sa barangay. May paliga ang sangguniang kabataan o SK. May sikat na manlalaro sa liga. Nagkagulo sa liga kagabi dahil sa hindi nagustuhang tawag ng referee.

May maliitang liga: labanan ng magkakapitbahay o purok. May malakihan gaya ng inter-barangay na ginaganap ng mga bayan at lungsod na may malaking pondo para sa premyo at pagbabayad sa mga komite. Kung talagang pinaglaanan ng pondo, may mas malawak pa: labanan ng mga bayan sa isang lalawigan. Kampihan. Masaya. Pero minsan, nagkakainisan din. Nauuwi rin sa gulo.

Laganap ang paliga sa atin. Katunayan, isa ito sa mga hindi mawawalang programa mula SK hanggang sa gobernador. Pinag-uukulan ng pondo at panahon. Paliga rin dapat ang tawag sa malalaking kompetisyon gaya ng Philippine Basketball Association o PBA at University Athletic Association of the Philippines o UAAP. Pero dahil mas nakilala ang brand ng palaro kaya tinatawag na lamang itong PBA o UAAP.

Mas organiko ang pagtawag ng liga sa atin. Alam nating ang mga paliga ay seasonal, tuwing bakasyon o gaya ngayong mag-eeleksyon. Karaniwang pinamamahalaan ang paliga ng volunteers. Nagsasakripisyo para maging maayos ang paliga ng kung sinong kapitan ng barangay o kinikilalang lider ng isang sitio o purok.

Tuwing may maliitang paliga, makakaasa ng mga kabataang magso-solicit ng pambili ng uniporme, o kaya ay pambili ng meryenda o inumin sa tuwing may laban. Sa dami nga minsan, maghihinala ka na kung talagang kasali sila sa paliga lalo’t hindi mo naman mapapanood ang laban dahil malayo ang palaruan sa kung saan ka nakatira. Ni hindi mo nga malalaman kung talagang kasali.

Gayong alam natin kung ano ang ‘liga’ sa ating bansa, at alam din natin ang ibig sabihin ng league sa Ingles (na madalas ginagamit hindi para sa palaro ng basketbol), magandang pagnilayan natin ang nasa ubod ng salitang ito na nagmula sa Latin na ‘ligare’.

Pagbigkis o bind ang ibig sabihin ng ‘ligare’ na pinagmulan ng salitang ‘league’ at ‘liga’. Ngayong ginagamit natin sa palaro, maaaring isipin na kung bakit ito tinawag na ‘liga’ ay dahil sa paraan ng pagbibigkis at pagkakaisa. Kaya nga may popular na pelikulang pinangungunahan ng Justice League. O ang dating tawag sa United Nations na League of Nations o binigkis na mga bansa.

Sa paliga ng basketbol, mabibigkis ang mga magkakalabang koponan ng iisang set ng panuntunan. Gayong ito ay kompetisyon, mabibigkis sila ng pamantayang walang kikilalanin maliban sa kagalingan.

May malaking paliga ng basketbol na ginaganap ngayon sa ating bansa, ang FIBA World Cup. Masikip ang daloy ng trapiko sa mga pagdarausan ng laro dahil narito sa atin ang mga hinahangaan nating basketbolista sa mundo na kahit gaano kagaling, binibigkis ng panuntunan, ng isang liga.

