Paggamit ng marijuana bilang gamot, plantsado na sa Kongreso

Magandang balita sa mga nagsusulong na gawing legal ang paggamit ng medical cannabis o marijuana bilang gamot sa maraming karamdaman.

Nasa huling yugto na ito sa Kongreso para maaprubahan.

Ito ang magandang balitang dala ni Dr. Richard Nixon Gomez sa lingguhang Media Health Forum ng Bauertek Corporation. Ang pagsusulong nito ay nasa technical working group na at ang susunod ay ang pagsalang sa plenaryo at pagkatapos ay lalagdaan na ng Pangulo.

Si Gomez ay isang inventor, scientist at general manager ng Bauertek Corporation — isang research, medical manufacturing at development company sa Guiguinto, Bulacan.

Ang iba pang panelist sa forum ay sina Dr. John Ortiz Teope, isang researcher, critic, political analyst, media practitioner at secretary general ng TIMPUYOG Philippines at Dr. Gem Marq Mutia, adult medicine specialist at founder ng Philippine Society for Cannabinoid Medicine.

Ang tatlong mga medical expert ay naniniwalang mas marami ngayon angg nalilinawan at naliliwanagan hinggil sa benepisyo ng medical cannabis bilang gamot at ang paggamit nito ay legal na sa may 60 bansa sa buong mundo at patuloy na nararagdagan ang bilang.

Sinabi ni Dr. Teope na marami umano sa kumukontra ay yaong mga nasa industriya ng pharmaceutical dahil sila’y maapektuhan oras na payagan na ng Kongreso na gawing legal ang paggamit ng marijuana bilang gamot.

Ayon naman kay Dr. Mutia, kabilang sa benepisyo ng medical cannabis ay bilang gamot sa mga sakit tulad ng Parkinson’s disease, Alzheimer’s disease, chronic pain, chemotherapy associated with nausea and vomiting, multiple sclerosis at intractable epilepsy.

Binanggit din ni Gomez na isang survey ang isinagawa ng kanilang kompanya at lumillitaw na halos “unanimous” o iisa ang sagot ng mga respondent na sila’y pabor sa paggamit ng medical cannabis bilang gamot. Kabilang sa mga sumagot sa survey ay mga doktor, mag-aaral, OFWs, mga guro, mga naglilingkod sa pamahalaan at marami pang iba.

Ayon sa tatlong eksperto, wala ng dahilan para magpatumpik-tumpik pa ang mga Pinoy na suportahan ang pagiging legal na gawing gamot ang marijuana.