Nakuha noong isinilang! Bronny James mayroong Congenital Heart Defect

NATUKOY na ang pangunahing sanhi na nagdulot ng atake sa puso sa anak ni NBA superstar at four-time MVP LeBron James na si Bronny – ito ang “Congenital Heart Defect.”

Karaniwang nakikita ang naturang karamdaman sa pagsilang pa lamang at maaaring makaapekto sa istraktura ng puso ng isang sanggol at sa paraan ng paggana nito.

Ayon sa medisina, maaari silang makaapekto sa kung paano dumadaloy ang dugo sa puso at palabas sa ibang bahagi ng katawan. Ang mga kaso ng CHD ay maaaring mag-iba mula sa banayad (tulad ng isang maliit na butas sa puso) hanggang sa malubha (tulad ng nawawala o hindi magandang nabuong mga bahagi ng puso).

Nitong nagdaang Hulyo ay matatandaang inatake sa puso ang 18-anyos na University of Southern California (USC) Trojans guard habang nagsasanay at agad na nilapatan ng paunang lunas bago isinugod sa Cedars-Sinai Medical Center patungo sa Intensive Care Unit (ICU).

“After a comprehensive initial evaluation at Cedars-Sinai Medical Center led by Dr. Merije Chukumerije and follow-up evaluations at the Mayo Clinic led by Dr. Michael J. Ackerman and Atlantic Health/Morristown Medical Center led by Dr. Matthew W. Martinez, the probable cause of Mr. James’ sudden cardiac arrest (SCA) has been identified. It is an anatomically and functionally significant Congenital Heart Defect which can and will be treated,” ayon sa inilabas na statement ng James family noong Hulyo.

“We are very confident in Bronny’s full recovery and return to basketball in the very near future. We will continue to provide updates to media and respectfully reiterate the family’s request for privacy.”

Itinuturing na isa sa top prospect ang incoming 6-foot-3 rookie mula Sierra Canyon School na kumakamada ng 14 puntos at limang rebounds sa kanyang senior year, kabilang ang paggawad rito bilang parte ng McDonald’s All-American ngayong taon.

Hindi pa matukoy ang hangganan ng pagpapahinga ni Bronny na kinakailangang magpagaling nang husto upang malapatan ang lahat ng kinakailangang paggamot upang muling makabalik sa paglalaro ng basketball.

Nitong Agosto lamang ay masaklap na trahedya ang tinamo ng No. 2 high school player na si Caleb White ng Pinson Valley High School nang atakehin din ito sa puso habang nagsasanay rin na nabigong umabot sa ospital matapos ideklarang dead-on-arrival, habang inatake rin sa puso ang isa sa top college prospect na 7-footer na si Vincent Iwuchukwu na nag-collapsed noong Hulyo 1, 2022 na miyembro rin ng USC Trojans.

(Gerard Arce)