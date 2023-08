Mata-mata acting: Barbie pang-Nora Aunor ang kahusayan

Habang sinusulat ito, trending pa rin si Barbie Forteza, dahil sa nakakalokang akting niya, ha!

Ang dami ngang bumilib sa pinakitang pag-arte ni Barbie sa teaser pa lang ng bago niyang serye kasama si David Licauco.

Sabi ng mga netizen, grabe ang akting ni Barbie, na mata pa lang ay umaarte na. Legit na mata sa mata acting daw ang ginawa ni Barbie, ha!

Na para nga raw si Nora Aunor, na mata-mata lang, umaakting na. Kering-keri raw `yon ni Barbie!

Well, hindi naman kataka-taka na hangaan si Barbie sa husay niya sa pag-arte, dahil hello nga, best actress kaya si Barbie sa 2016 Fantasporo International Film Festival sa Portugal, at Cinemalaya best supporting actress siya noong 2014. At yes, Ani ng Dangal awardee siya, ha!

“Grabe teaser pa lang, dalang-dala na ako sa acting ni Barbie. Level up na talaga siya.”

“Naloka ako sa eksena ni Barbie with Jean Garcia. Matinding labanan ng aktingan, ha! Ang galing ni Jean, pero hindi niya nagawang kabugin si Barbie.”

“Nag-goosebump ako habang pinapanood ang acting ni Barbie. Ang husay niya.”

“Grabe si Barbie, iba’t ibang level ng acting ang pinakita niya, sa trailer pa lang, ha!” (Dondon Sermino)